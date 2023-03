Serie C, pari Feralpisalò e Pro Sesto sale il Pordenone. Pergolettese passa a Trento

Si fermano le prime due della classifica del Girone A di Serie C. La 32ª giornata ha premiato il Pordenone che ha battuto il Piacenza e si è avvicinato alla coppia di testa. Per la corsa ai playoff successo importante della Virtus Verona a Vicenza. In trasferta vince anche la Pergolettese che ha giocato una bella partita sul terreno del Trento andato ko dopo quasi un mese (sconfitta contro il Pordenone al Briamasco). Gli uomini di Tedino hanno faticato più nel primo tempo prendendo poi le misure agli avversari nella ripresa ma sugli sviluppi di un calcio d'angolo a 5' dalla fine è arrivata la rete di Piccinini che condanna alla resa i gialloblù adesso a -4 dalla zona playout occupata dal Sangiuliano che in casa ha sconfitto l'Albinoleffe. In zona salvezza sconfitta interna del Mantova che è stato superato dall'Arzignano mentre sale la Triestina passata sul campo del Renate.