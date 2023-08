Serie C, Pazienza: “Io a spasso con dispiacere. Per la B oltre al Catania ci metto…”

Michele Pazienza si ritrova senza squadra al momento nonostante l'ottimo campionato la scorsa annata con l'Audace Cerignola. Il mister ha condiviso il suo pensiero sulle squadre favorite per la vittoria del campionato di Serie C Girone C parlando al quotidiano Il Mattino: «Senza il Pescara è un vantaggio per le altre big del girone. Conosciamo bene il valore di Zeman e la sua imprevedibilità. Oltre ad Avellino, Crotone, Benevento e Catania, comunque, ci sono compagini come il mio ex Cerignola che hanno operato acquisti di grande spessore conservando persino la vecchia struttura. Secondo me ci saranno anche altre sorprese in questo che intravedo come un raggruppamento tosto e frizzante. Peccato essere solo spettatore ma nel calcio, come nella vita, mai dire mai».