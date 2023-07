Serie C, Pescara e Pineto verso il Girone B. Ecco chi finirebbe in quello C

Dopo la decisione di questa mattina del Consiglio Federale della Figc di iscrivere il Lecco in B e di escludere la Reggina e il Siena, si comincia a delineare la prossima stagione del calcio professionistico. Sicuramente sarà riammesso il Brescia ma il Perugia farà battaglia legale. Non sono ancora stati stilati i tre gironi di Serie C e si fanno ipotesi su alcuni raggruppamenti. Quello più incerto è il meridionale visto che ci sono le abruzzesi in bilico. Secondo quanto riporta oggi Il Mattino, Pescara e Pineto potrebbero essere inserite nel girone B con il conseguente spostamento di Olbia e Torres nel girone C. La Serie C 2023/2024 può ripartire con un inatteso e tutt’altro che marginale rimescolamento dei raggruppamenti. Il quotidiano campano cita una fonte abruzzese secondo cui la squadra di Zeman e Bucaro, reduce dall’eliminazione in semifinale playoff dopo i calci di rigore contro il Foggia, e la neo-promossa società corregionale sarebbero destinate a cambiare area geografica calcistica rispetto a quanto atteso. Andando a rimodulare il criterio secondo il quale negli ultimi due anni i club sardi sono stati finora inseriti nel girone B calcolando la minor distanza chilometrica tra la propria sede e quella della maggior parte delle formazioni avversarie, ci si starebbe orientando su un cambio motivato dalla vicinanza agli aeroporti di un folto nugolo di realtà del girone C, che renderebbe per loro più agevole una trasferta in Sardegna rispetto a quelle di Pescara e Pineto in alcune desti- nazioni in Campania, Calabria, Sicilia, Puglia, Molise e Lazio. Nei prossimi giorni si capirà se queste indiscrezioni che arrivano dall'Abruzzo saranno fondate o meno.