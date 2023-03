Serie C, Pescara raggiunto su rigore dal Catanzaro al 91′. Entella si avvicina alla Reggiana

Tante partite oggi in programma in Serie C iniziate alle ore 14.30. Nel girone A sorprendente successo dell'Albinoleffe sul terreno della Pro Patria e pareggio del Mantova sempre più in crisi contro la Juventus NG. La Virtus Entella vince 2-0 in casa della Vis Pesaro e si porta a -2 dalla Reggiana prima in classifica, il Pescara di Zeman si fa rimontare dal Catanzaro (già promosso in B) nel recupero con un rigore generoso concesso dall'arbitro signora Marotta. Gli abruzzesi hanno giocato una buona partita mentre Lescano autore di un gol ha fallito alcuni occasioni nitide così come il bomber calabrese Iemmello. Il 2-2 è giusto.