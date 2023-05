Serie C, playoff: il Foggia batte il Crotone. I risultati e i marcatori

Scattati stasera i quarti di finale col debutto delle seconde (Pordenone, Cesena e Crotone), grandi favorite che però non scendono in campo da un mese. E le sorprese infatti non sono mancate con il Foggia che ha battuto il Crotone in casa per 1-0. Poi pari a reti bianche tra Vicenza e Cesena e vittoria nel finale del Pordenone a Lecco. Infine successo del Pescara di Zeman in 10 nella ripresa contro l'Entella per 2-1 davanti a 12 mila spettatori. Le quattro teste di serie giocheranno in casa il ritorno di mercoledì 31 maggio e potranno passare il turno anche in caso di parità dopo i 180’ (non ci sono supplementari).