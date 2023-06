Serie C playoff: il Pescara pareggia a Foggia. Cesena passa a Lecco. I marcatori

Grandi emozioni questa sera nelle due partite delle semifinali playoff di Serie C. Il Cesena è passato a Lecco 2-1 mettendo una seria ipoteca alla finale per la promozione in Serie B. Allo Zaccheria nella sfida di grande fascino che vedeva il ritorno a Foggia da avversario di Zdenek Zeman, dove ha allenato per 8 stagioni, è finita 2-2 tra i rossoneri e il Pescara. La gara è stata palpitante con il Foggia subito avanti con Petermann con un tiro a fil di palo. Dopo un palo della squadra di Delio Rossi, il pareggio su rigore per gli abruzzesi trasformato da Rafia. Nella ripresa deviazione sottomisura vincente del pescarese Lescano, poi ancora Foggia in gol stavolta con l'islandese Bjarkason.