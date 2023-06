Serie C playoff: la finale è Foggia-Lecco

CESENA-LECCO Nell'altra semifinale il Cesena dopo aver battuto all'andata in trasferta il Lecco per 2-1, ha chiuso i 90' sotto di un gol segnato da Buso al 57'. Il prezioso gol di vantaggio per gli ospiti ha mandato le due squadre ai tempi supplementari. Risultato non è cambiato e sfida finita ai rigori dove a prevalere è stato il Lecco che ha battuto i bianconeri 5-3. Il Lecco non gioca in B da 50 anni.