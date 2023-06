Serie C, Pordenone non si iscrive al campionato. Ecco chi prenderà il posto

Il Pordenone scompare dal calcio professionistico travolto dai debiti. Per il club neroverde con un passato anche in B si spalancano le porte dei dilettanti ma non è detto che sia Serie D potrebbe anche essere il campionato di Eccellenza a ospitare i ramarri. I calciatori si svincoleranno e potranno firmare con le altre squadre sin da subito. C'è dunque un vuoto nel Girone A di Serie C che sarà colmato quasi sicuramente dall'Atalanta U23 che farà il debutto nella terza divisione professionistica. Nel Girone A c'è anche la Juventus Next Gen mentre nel Girone B si sussurra che il Sassuolo presenterà la squadra dei giovani.