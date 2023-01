Serie C, Pordenone pari a Padova. Trento inarrestabile passa a Trieste

Scoppiettante 24a giornata nel Girone A di Serie C. Il Pordenone fermato dal Padova sull'1-1 ma dietro non guadagnano punti, anzi ne perdono uno visto che Feralpisalò e Vicenza hanno perso entrambe. Bene la Pro Sesto che è quarta con il successo esterno sul terreno del Sangiuliano. In coda fanno un grande un passo avanti il Mantova che ha battuto il Lecco, il Trento che è passato a Trieste e la Virtus Verona che ha steso la Feralpisalò. La squadra di mister Tedino sta avendo una marcia incredibile. Quinta vittoria consecutiva che vale molto per la salvezza. Per i gialloblù gol di Garcia tena nel primo tempo e di Sangalli nella ripresa.