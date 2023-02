Serie C, programma 27^ giornata si apre con il Girone A e due anticipi di B e C

La 27a giornata di Serie C si apre oggi con 12 partite: in campo tutto il girone A e gli interessanti anticipi Olbia-Entella (B) e Foggia-Crotone (C), dovuti all’impegno di liguri e pugliesi nel ritorno delle semifinali di Coppa Italia in programma mercoledì 15 (Vicenza-Entella e Juventus Next Gen-Foggia). Questo pomeriggio la sorprendente capolista Pro Sesto ospita proprio i giovani bianconeri, mentre il Pordenone riceve il Mantova e c’è l’ostacolo Renate per il Vicenza reduce da tre sconfitte di fila e da un lungo ritiro. Ecco comunque il programma del fine settimana e le tre classifiche.