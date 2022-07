Serie C, ricorsi Campobasso e Teramo: la situazione e l’attesa del verdetto

Presentato ricorso per ammissione al campionato: si attendono novità.

C'era tempo fino alle 19 del 6 luglio per depositare il ricorso dopo la decisione della Covisoc, organo che per conto della Federcalcio vigila sulla correttezza dei conti economici delle squadre di calcio, di bocciare la domanda di iscrizione al campionato di Serie C del Campobasso e del Teramo.