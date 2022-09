Serie C riparte ma senza grandi piazze. Le favorite e le partite su Sky Sport

Si parte con il Girone A con squadre in campo oggi alle 17.30 e poi alle 21

Redazione ITASportPress

La Lega Pro torna su Sky Sport. Anche nella stagione 2022/23 si potranno vedere fino ad un massimo di 3 partite in diretta integrale ed il programma “Diretta gol” con collegamenti dai campi. Per gli utenti Sky saranno quindi disponibili i match del campionato, di play off e play out, le seminali e le finali di play off. Una vetrina significativa per i 60 club della Lega Pro che, a turnazione, offriranno al pubblico di Sky uno spettacolo sportivo sempre più avvincente. “L’accordo con Sky è un risultato che non giunge a caso, ma è frutto di una strategia di valorizzazione. La Lega Pro amplia così la sua visibilità, dando la possibilità a tanti club ed alle loro tifoserie di farsi conoscere ed apprezzare su una piattaforma di grande prestigio, in modo che possa essere riconosciuto il valore di grandi piazze storiche e di giovani realtà che parteciperanno al nostro campionato” dice il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli. Le prime tre partite che andranno in onda sui canali Sky in diretta integrale saranno: Triestina-Pordenone (girone A), Reggiana-Lucchese (girone B) e Foggia-Latina (girone C).

CAMPIONATO - La Serie C riparte oggi ma senza grandi piazze essendo uscite di scena Bari, Catania e Palermo. Sicuramente ci sarà più equilibrio. Oggi a scendere in campo saranno le squadre del Girone A dove le favorite per il salto di categoria sono il Pordenone, il Vicenza e il Padova. Le sorprese come sempre ci saranno e potrebbero essere la Feralpisalò, in costante crescita come progetto e la Triestina, che ha una nuova proprietà giovane e moderna, che ha avuto successo nel mondo dei web influencer e si vuole ripetere nel calcio. Curiosità di vedere il neopromosso Novara dopo una stagione tra i dilettanti. La Juventus ribattezzata Next Gen è tutta da scoprire e si vedrà già oggi contro un Trento ambizioso. Da scoprire i milanesi del Sangiuliano, al debutto tra i professionisti e impegnati a crescere sotto tutti i punti di vista, con la proprietà al lavoro per costruire addirittura un nuovo stadio (in questa stagione la squadra deve emigrare a Seregno).

Per la promozione diretta nel Girone B le maggiori candidate al salto di categoria sono la Reggiana e il Cesena. L’Alessandria, finita nel girone B per il criterio geografico della Lega Pro (non certo per scelta) in attesa di una svolta societaria ha ridimensionato il progetto. Da scoprire l’Entella che ha un organico di qualità, e le due ripescate Fermana e Torres. Ci sono anche due club con un passato importante come Ancona e Siena poi il Gubbio di mister Braglia, da seguire insieme alle veterane Carrarese e Lucchese e al ritrovato Rimini, altra neopromossa di lusso.

Come sempre il più complicato girone di Serie C è quello del sud anche se mancheranno i numeri della scorsa stagione. Senza Bari, Palermo e Catania il botteghino sarà più scarno e la Serie C ha perso una media di 30 mila spettatori a partita. In pole per la B c'è il Crotone ma la sfida è tutta regionale con il Catanzaro ben attrezzato e che da anni tenta il salto di categoria. C'è un buon Taranto, poi il Messina, dove la garanzia è Gaetano Auteri, o ancora per il Potenza, forte della partnership col Benevento. Il ruolo di outsider si ritaglia perfettamente per Francavilla, Monopoli e Turris, dopo la buona stagione scorsa. Prima prima volta in C del Cerignola e i salernitani della Gelbison.