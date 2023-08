Serie C, sembra fatta per i tre gironi con la Casertana in quello C

Dopo la sentenza del Tar del Lazio di oggi di escludere dalla B la Reggina e ammettere il Lecco, per archiviare definitivamente la questione, la decisione finale spetterà al Consiglio di Stato del 29 agosto. Una sentenza che sicuramente darà il via al calcio giocato. In Serie C stilate le graduatorie dei ripescaggi con la Casertana che dovrebbe prendere il posto lasciato vacante. Di conseguenza con il ripescaggio della Casertana, il Pescara scivolerà nel girone B di Serie C come anticipato lo scorso 24 luglio. I calendari saranno stilati molto probabilmente il 30 agosto e la prima giornata potrebbe giocarsi tra il 9 e l'11 settembre.