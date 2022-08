Serie C, stasera i calendari. Dove seguirli in tv

L'appuntamento è per le 18.00 di stasera, quando le sessanta squadre di Lega Pro conosceranno nei dettagli la loro stagione, con il sorteggio dei calendari. Un "rito" che si ripete, ad ogni inizio di torneo, e non vale il refrain "Tanto dobbiamo giocare con tutti, prima o poi", perché mai come quest'anno il livello della terza serie professionistica è talmente alto da non consentire false partenze né distrazioni.

DOVE SEGUIRLI IN TV - La Rai, che detiene i diritti di trasmissione, free-to-air, del Monday Night, preceduto e seguito, nel post partita, dall'analisi del turno completo di campionato e dagli highlights delle partite, trasmetterà in diretta, e in esclusiva, il sorteggio dei calendari in streaming sul sito rainews.it e, in contemporanea, anche su tutti i siti regionali del portale web della Testata Giornalistica Regionale: una copertura capillare per un campionato che si preannuncia davvero combattuto e con tanti protagonisti, in ogni regione italiana.