Serie C, Tar respinge ricorso anche del Campobasso. Fermana e Torres in Lega Pro

Il TAR del Lazio ha respinto il ricorso presentato dal Campobasso contro la mancata iscrizione al prossimo campionato di Serie C. In precedenza stessa sorte è toccata al Teramo e adesso i due club ripartiranno dai dilettanti. Fermana e Torres, che hanno già ottenuto dalla Covisoc il via libera per l’iscrizione al prossimo campionato, sostituiranno Teramo e Campobasso.