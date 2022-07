Serie C, Teramo e Campobasso al Coni. Al via i ripescaggi e domande entro il 19

Dopo la decisione di ieri del Consiglio federale di escludere dalla Serie C il Teramo e il Campobasso rigettando i loro ricorsi all'unanimità e dunque, confermando la bocciatura della Covisoc per problemi relativi all’indice di liquidità e alla rateizzazione di debiti fiscali, c'è tempo per i ripescaggi. Il Campobasso (che ribadisce di «non aver dubbi sulla nostra partecipazione alla prossima Serie C») e il Teramo faranno ora ricorso al Collegio di Garanzia del Coni, terzo e ultimo grado di giustizia sportiva: l'udienza dovrebbe essere tra venerdì 15 e lunedì 18. In caso di conferma delle esclusioni si procederà ai ripescaggi, le cui domande dovranno essere presentate entro il 19. In pole ci sono la Fermana sul fronte retrocesse dalla Lega Pro (la Pistoiese sarebbe avanti ma è già stata ripescata un anno fa) e la Torres dalla D, quinta in graduatoria ma prima a soddisfare i requisiti richiesti. Quindi il Direttivo della Lega di Ghirelli (nella foto) farà i gironi ancora con taglio orizzontale.