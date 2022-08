Serie C, Teramo e Campobasso in ansia: oggi la sentenza

Due tifoserie in ansia. Sono quelle del Campobasso e del Teramo che attendono di conoscere la sentenza sul ricorso della due società al Tar del Lazio dopo l’estromissione dalla Serie C ad opera della Covisoc. Sentenza che permetterà anche di completare la composizione dei gironi di Serie C e i loro calendari. Se il tribunale darà torto ad abruzzesi e molisani a godere del ripescaggio saranno Fermana e Torres, che hanno già ottenuto dalla Covisoc il via libera per l’iscrizione al prossimo campionato.