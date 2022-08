Serie C, trattative di mercato si intrecciano. Le ultime

Ultimi colpi di mercato in Serie C visto che tra una settimana scatterà il campionato che ha preso forma ieri con il sorteggio dei calendari. Il colpo sotto i riflettori lo firma il neopromosso Rimini: biennale per Vasco Regini, difensore ex Reggina e Samp. Di peso anche l’arrivo di Taugordeau (Vicenza) alla Turris, con un biennale. Il Trento ha ufficializzato ieri l'attaccante ex Juventus Brighenti. In uscita l'attaccante trentino Barbuti che potrebbe dire sì al Pontedera. Nel girone C si muovono gli attaccanti: Silipo (Palermo) alla Juve Stabia, N. Corti (Giana) al Monopoli, Cisco (era al Teramo) al Francavilla in prestito dal Pisa. Lasciano la squadra di Maran anche Maselli (ex Ancona) per Piacenza e Di Quinzio, che va alla Lucchese con Tiritiello (Cosenza). Infine il Novara: preso il portoghese Tiago Gonçalves dal Messina.