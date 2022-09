Serie C: Trento da playoff, Vicenza “ammazza campionato”. Parla un noto mister

Analisi del campionato di Serie C , ed in particolare del Girone A, da parte del noto tecnico Riccardo Maspero che ha analizzato la situazione ai microfoni di TuttoC.com .

Si parla anche della sfida odierna tra Albinoleffe e Vicenza: "Non sarà semplice, l'AlbinoLeffe ha una squadra forte. Hanno un top player della categoria come Manconi, oltre a giovani importanti che già l'anno scorso hanno dato un contributo notevole alla causa". Ma il Vicenza pare avere una formazione decisamente ambiziosa: "Sono una squadra super. Baldini non ha perso tempo, ha trovato l'asseto giusto e allena una corazzata. La proprietà non ha badato a spese, di conseguenza è una squadra che dovrebbe ammazzare il campionato. Hanno tutte le potenzialità per poterlo fare", ha detto Maspero.