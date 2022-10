Serie C, Trento fermato sul 2-2 dal Piacenza. Il Vicenza passa al 96′: i risultati

Tutti i risultati del girone A di Serie C

Lo scontro salvezza tra Trento e Piacenza finisce 2-2. Partita ricca di emozioni quella vissuta al Briamasco. Alla fine a trionfare è l’equilibrio con le due squadre che si dividono equamente la posta in palio. Il Trento torna, dopo la sconfitta di Pordenone , a conquistare punti. Il Piacenza rimane ultimo in classifica. I gialloblù scendono al quartultimo posto.

Termina 0-1 tra Sangiuliano e Vicenza, una gara nel complesso equilibrata, ben giocata dagli uomini di Baldini, dall’inizio sino alla fine. Nel finale squadre lunghe e stanche; la partita sembrava dovesse finire in pareggio e a reti inviolate. Ma sull’ultima azione del Lane, assist di Zonta per Dalmonte che con un tiro fantastico regala il successo al Vicenza al 96′. Di seguito tutti i risultati del girone A di Serie C: