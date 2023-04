Serie C, Trento salvo Triestina ai playout retrocede il Piacenza. Juve fuori dai playoff

Ultima giornata della regular season di grande tensione in Serie C Girone A. Accedono ai playoff Pordenone, Lecco, Pro Sesto, Padova, Virtus Verona, Vicenza, Arzignano, Renate, Novara e Pergolettese. Fuori la Juventus NG. Per la salvezza grande bagarre nei 90' finali. Si salva il Trento che batte 2-1 al Briamasco il Novara, ma il colpo è della Triestina che nei minuti finali ribalta la Pergolettese e va ai playout dopo aver visto per qualche minuto lo spettro della Serie D. Con gli alabardati vanno agli spareggi salvezza il Mantova, l'Albinoleffe e il Sangiuliano. Nei dilettanti va il Piacenza.