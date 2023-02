Serie C, Triestina ok, pari Siena vincono fuori Catanzaro e Messina

Si è aperta la 29a giornata di Serie C, con alcune gare disputatesi nel pomeriggio dei tre gironi. In quello A si è giocato il match di Trieste con gli alabardati che hanno vinto 1-0 contro la Juve NG. Pari Siena in quello B contro la Recanatese mentre nel Girone C Catanzaro vince a Castellammare, il Messina a Latina.