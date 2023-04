Serie C, ultima giornata: i verdetti e le sfide playoff e playout dei Gironi B e C

Per molti club è già tempo di vacanza

Dopo i verdetti di ieri del Girone A oggi si sono giocate le partite di Serie C che hanno definito i verdetti dei Gironi B e C.

Risultati ultima giornata Girone C

3' D'Errico (C), 27' Cernigoi (C), 56' Rizzo (G), 58' Chiricò (C)