Serie C, un punto per il Vicenza. FeralpiSalò e Pro Sesto in vetta: i risultati

Alle 14:30 sono andate in scena le partite valevoli per la 18^giornata del girone A di Serie C. Il Vicenza di Francesco Modesto non va oltre il pari in un campo difficile come quello del Pordenone. A passare in vantaggio sono proprio i padroni a casa: al 31' Candellone sblocca il match. Allo scadere del primo tempo arriva il pareggio dei biancorossi grazie alla rete di Rolfini. Al rientro dall'intervallo il Pordenone torna subito in vantaggio al 49' con Pirrello. I piemontesi rimangono in inferiorità numerica poco dopo con l'espulsione di Pinato. Al 74' arriva il definitivo 2-2 firmato da Ferrari.