Serie C, un turno di squalifica per Michele Pazienza: la motivazione

Pazienza è stato fermato, come si legge nella motivazione, "per avere, al 51° minuto del secondo tempo (del match contro il Sorrento, ndr), tenuto una condotta non corretta ed antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto a gioco fermo, usciva dall’area tecnica e strattonava il calciatore avversario per la maglia, così ritardando la ripresa del gioco. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 39, comma 2 C.G.S. valutate le modalità complessive dei fatti". Pazienza tornerà in panchina domenica 1° ottobre a Messina e contro il Monopoli a fare le sue veci in panchina sarà il vice Antonio La Porta.