Serie C, Vandeputte fa volare il Catanzaro ma il Crotone regge. Sprofonda il Messina

Vincono le battistrada del Girone C di Serie C nel turno infrasettimanale. Il Catanzaro capolista ha battuto in trasferta il Monopoli, il Crotone in casa ha travolto la Virtus Francavilla per 4-0. Pari del Pescara a Giugliano. In coda vittorie importanti per il Potenza, 2-1 sulla Turris, e la Viterbese, 2-0 su un Avellino che continua nel proprio periodo negativo in attesa del nuovo tecnico. Finisce invece in parità il derby pugliese Cerignola-Taranto. Sprofonda il Messina di Auteri travolto dalla Fidelis Andria. “L’impressione che diamo, ed è la verità, è di una squadra allo sbando, ma io pretendo una squadra fatta di uomini”. È durissimo il tecnico dell’ACR Messina Gaetano Auteri a fine gara.