Serie C, Vicenza inarrestabile vola in vetta alla classifica. Trento ko: i risultati

Alle 14:30 sono andati in scena i match del girone A di Serie C. Il Vicenza si conferma inarrestabile: alla sua sesta vittoria consecutiva, gli uomini di Modesto conquistano tre punti imponendosi 2-0 sulla Pergolettese. Il successo vale il primo posto solitario in classifica per i biancorossi. Nel primo tempo Ierardi la sblocca al 40', mandando le squadre all'intervallo col risultato di 1-0. Il Vicenza la chiude all'88' con la rete di Dalmonte che chiude il discorso al Menti.