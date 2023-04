Sestri Levante promosso in C, Marani esprime felicitazioni

Dopo 74 anni dall’ultima volta, il Sestri Levante torna in Lega Pro. E’ finita l’attesa per la società ligure che, grazie alla vittoria sul Gozzano ha conquistato la promozione con quattro giornate d’anticipo sulla fine del campionato di Serie D girone A.

Il presidente della Lega Pro Matteo Marani esprime le sue felicitazioni alla squadra ligure: “Congratulazioni per la vittoria del campionato di Serie D. Con merito avete trasformato il vostro sogno in realtà. Complimenti per lo straordinario risultato. Vi aspettiamo in Lega Pro.”