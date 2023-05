Siena, 4 punti di penalizzazione in classifica

La società era stata deferita per responsabilità propria e responsabilità diretta per una serie di violazioni in materia gestionale ed economica

Il Tribunale Federale Nazionale, presieduto da Giuseppe Rotondo, ha sanzionato l’ACR Siena 1904 (Girone B di Serie C) con 4 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva e un’ammenda di 1.000 euro, disponendo l’inibizione di 4 mesi e 15 giorni per il presidente Emiliano Montanari. La società era stata deferita per responsabilità propria e responsabilità diretta per una serie di violazioni in materia gestionale ed economica.