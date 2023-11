Spal, classifica da brividi ma Colucci ci crede: “Piangerci addosso non serve a niente”

Ennesima sconfitta della Spal che è precipitata in zona retrocessione dopo il ko contro la Carrarese. Non è servito cambiare il tecnico per rialzare la testa, evidentemente il problema è a monte e non nella guida di una squadra costruita male dalla dirigenza in particolar modo dal direttore dell'area tecnica, Filippo Fusco che ha ammesso di aver sbagliato. I tifosi continuano a contestare il presidente, Joe Tacopina che dal suo arrivo a Ferrara di errori ne ha commessi tanti portando gli estensi dalla B alla C e in una stagione che avrebbe dovuto essere quella del riscatto c'è adesso il rischio di finire nei dilettanti. La Spal dopo 14 partite giocate è sedicesima con 12 punti frutto di 3 vittorie, tre pareggi e 8 sconfitte.