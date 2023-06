Spal, club ancora nelle mani di Tacopina? Decisione finale in arrivo

Non c'è ancora la fumata bianca sul futuro della Spal. C'è però tanta trepidazione a Ferrara per le sorti del club biancazzurro e i tifosi attendono notizie per sapere quali sono gli scenari e quali sono gli obiettivi societari in vista del prossimo campionato di Serie C. Il presidente Joe Tacopina si trova in queste ore negli Stati Uniti e secondo quanto appreso da Itasportpress.it, solo entro la metà di giugno si saprà se porterà avanti il progetto Spal oppure si interromperà questo rapporto. Probabile dunque che la prossima settimana ci sarà la decisione finale. Il patron estense intanto segue da vicino le vicende biancazzurre visto che la squadra agli ordini di mister Massimo Oddo continua ad allenarsi e non c'è stato il classico rompete le righe. Intanto è arrivata una smentita secca sull'interesse per il club estense dell'imprenditore Massimo Zanetti. Lo stesso alcuni mesi fa mostrò un timido interesse per la Sampdoria che non portò a nulla di concreto. L'unica certezza è che per il momento Tacopina non ha messo in vendita il club quindi tutto resta in stand-by.