Spal, colpo Sits dal Parma

Nato in Lettonia nel 2004, Sits cresce nel settore giovanile del FK Metta e passa al Parma Calcio all’inizio della stagione 2020/2021, unendosi alla selezione Under 18 gialloblù.

L’anno seguente transita nella formazione Primavera del Club crociato, tra le cui fila realizza 10 reti in 14 presenze oltre ad esordire con la prima squadra in Serie B.

Dopo essere stato convocato nelle selezioni Under 17 e Under 19 lettoni, nel marzo 2022 fa il suo debutto con la Lettonia Under 21 con la quale ha finora raccolto 3 convocazioni per le gare di qualificazione agli Europei di categoria.