Spal, d.t. Fusco: “Prati seguito da molti club e non freneremo sue ambizioni”

Filippo Fusco, direttore area tecnica della Spal, è intervenuto in Forza Napoli Sempre su Radio Marte, condotta da Dario Sarnataro: “Dopo l'amichevole con la Spal ho avuto la sensazione che la determinazione e la voglia in alcuni giocatori del Napoli rimangono uguali. Come, per esempio, Osimhen che sull'1-1 ha recuperato il pallone per riportarlo subito a centrocampo perché voleva vincere. Il Napoli, secondo me, continuerà con l'impostazione data da Spalletti lo scorso anno e poi, piano piano, Garcia ci metterà le sue idee per portare qualcosa di personale come è giusto che sia. Mi sembra di capire, inoltre, che molti dei giocatori dell'anno scorso rimarranno e quindi la continuità sarà un valore aggiunto per il Napoli.