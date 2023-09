Spal, Di Carlo: “Contro il Cesena derby che arriva al momento giusto”

"Riscattarsi per me significa una squadra più compatta, con più gioco e in grado di creare più occasioni da gol ma, ripeto, quello che chiedo è soprattutto una maggiore concentrazione, perché la ricerca della prestazione e della continuità è un affare di squadra: lavorare sul collettivo, sulla prestazione e sulla continuità è un discorso esclusivamente di lavoro di tutto il gruppo."

"La qualità del nostro reparto offensivo emerge solo se la squadra corre e ci crede di più in tutti i momenti della partita, sia in fase di possesso che di non possesso. Quello deve essere il nostro miglioramento, dobbiamo migliorare come gruppo, non c'è un singolo che deve migliorare perché il giocatore di qualità viene fuori quando la squadra è in salute e copre bene il campo: se la squadra è lunga anche la qualità dei singoli ne risente, quindi migliorare questo aspetto è il nostro obiettivo primario e che dobbiamo raggiungere nel minor tempo possibile."

"La SPAL non è una squadra che deve vincere solo per il fatto che si chiama così, ma è una squadra che deve lottare fino all'ultimo minuto per la vittoria. I ragazzi ci danno dentro in allenamento, mentre in partita non abbiamo ancora trovato la continuità necessaria. Ai tifosi chiedo di continuare a starci vicino ed avere fiducia nella squadra, perché questo gruppo ha margini di crescita ancora molto ampi e noi daremo tutto per arrivare alla SPAL che tutti ci aspettiamo di vedere in campo."

"Sotto il profilo atletico la squadra è in salute, perché quando riusciamo a sviluppare bene il gioco la squadra corre. Non è una questione fisica, ma di testa e dobbiamo far si che la squadra trovi la continuità che è mancata fino ad oggi. Abbiamo tanti giovani di valore e altrettanti giocatori esperti bravi per una squadra che, quando tutti fanno la loro prestazione, è in grado di battere chiunque. La ricerca della prestazione è l'elemento fondamentale per permetterci di raggiungere la continuità di gioco."

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo del calcio senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Itasportpress per scoprire tutte le news di giornata.