Spal, Di Carlo: “L’atteggiamento è quello giusto, vogliamo essere protagonisti”

Intervenuto in conferenza stampa al termine dell'amichevole contro l'Atalanta U23 finita 0-0, Domenico DiCarlo tecnico degli estensi ha commentato la prestazione dei suoi. L'allenatore della Spalsi è detto soddisfatto, nonostante ci sia qualcosa da migliorare: “Oggi abbiamo pareggiato, ma prima di parlare della partita voglio dire che oggi i vincitori sono stati i tifosi e i nostri ragazzi del settore giovanile. Vivere una simile atmosfera dopo una retrocessione significa tanto e adesso sta a noi dare forza a tutta questa energia per mettere in campo ancora qualcosa in più.”