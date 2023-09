Spal, Di Carlo: “Lucchese squadra solida, dovremo fare il nostro gioco”

SULLA GARA: "Come ogni sfida dico sempre alla squadra di resettare e ripartire, questo concetto è stato recepito e messo in atto" ha esordito l'allenatore. Poi, concentrandosi più su come battere gli avversari: "Il gioco c’è, dobbiamo verticalizzare di più quando ne abbiamo la possibilità, anche per esaltare le caratteristiche dei nostri giocatori. Dobbiamo essere compatti e uniti, abbiamo visto che in Serie C non ci sono mai dei risultati scontati. Se noi giochiamo come sappiamo fare, a modo nostro, emergono le nostre qualità. Se invece ci allunghiamo o allarghiamo, com’è successo contro il Perugia, entriamo in difficoltà". E proprio prendendo in esame le recenti sfide di campionato: "Nell’ultima partita abbiamo limitato i danni, ora dobbiamo trovare continuità".