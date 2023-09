Spal, Di Carlo: “Squadra con spirito, abbiamo ampi margini di miglioramento”

Intervenuto ai microfoni di Telestense, Domenico DiCarlo ha raccontato le sue prime sensazioni riguardo l'esordio in campionato della Spal. L'allenatore si è rivolto al successo contro la Vis Pesaro e fatto una disamina della partita: "Partire con una vittoria era importante. Abbiamo fatto un buon primo tempo sotto l'aspetto tecnico e tattico, anche se dovevamo concretizzare di più. Nella seconda frazione abbiamo fatto meglio fino al gol, poi siamo calati sotto diversi di punti vista. Qui dobbiamo migliorare. Ma già si è intravisto qualcosa, quello che dovrebbe essere lo spirito battagliero di una squadra che vuole la promozione". In conclusione, sulla squadra in sè: "Ho visto giocatori con ottime potenzialità che hanno bisogno di crescere, alcuni anche con ampi margini di miglioramento. Servirà tempo per raggiungere quella maturità necessaria ed utile nel gestire determinate situazioni".