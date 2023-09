Spal, Di Carlo vuole partire bene contro la Vis Pesaro. Il probabile 11

Stasera in campo la Spal e poco prima del match contro la Vis Pesaro il tecnico estense Domenico Di Carlo ha parlato degli obiettivi stagionali e avvertito i suoi riguardo l'avversario: " La partita di domani presenta le insidie che contraddistinguono un po’ tutte le partite di Serie C - ha esordito l'allenatore - . Dobbiamo essere capaci di rimanere in partita e sfruttare i vari momenti della gara. Poi saranno fondamentali le seconde palle, più ne vinci più possibilità hai di portare a casa il risultato". Successivamente, l'allenatore ha parlato dell'inserimento degli ultimi innesti dal mercato: "C’è tanto lavoro da fare ma credo si sia formato un bel gruppo. L’ampiezza della rosa poi è un vantaggio, perché con cinque cambi nell’arco dei novanta minuti è possibile modificare tutto".

FORMAZIONE Il mister Di Carlo deve rinunciare subito a Bruscagin che deve scontare un turno di squalifica, lascito dell'ultima stagione. Per il resto il tecnico che punterà sul 4-3-3 dovrebbe schierare nella sua difesa a quattro Iglio, Arena, Peda e Tripaldelli. Non al meglio l'esperto Valentini che dovrebbe partire dalla panchina. In porta fiducia a Del Favero che dovrebbe aver vinto il ballottaggio con Alfonso. A centrocampo si giocano una maglia Parravicini e Collodel con il primo favorito. Gli altri due posti sembrano già assegnati a Carraro e Maistro. Altri dubbi nella scelta del tridente offensivo con Siligardi e Antenucci che partiranno sicuramente dal primo minuto, ma per l'altro posto D'Orazio, forte candidato della vigilia, deve vedersela con Rabbi e Sits che sperano ancora in una chance dall'inizio. Dalla panchina, invece, partirà Rosafio. Convocato anche Dalmonte, uno degli ultimi acquisti del mercato estivo.