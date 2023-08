Spal, è fatta per Dalmonte, Dickmann va al Brescia

Ultime ore di mercato abbastanza movimentate in casa Spal, che ha la necessità di sfoltire la rosa ma anche di migliorare i reparti rimasti scoperti. E proprio in entrata, il nome che più nei giorni scorsi ha preso piede è quello di Nicola Dalmonte che appare sempre più vicino a vestire la maglia degli estensi. L'esterno è in uscita dal Vicenza e la Spal è in pressing da giorni. C'è fiducia per la conclusione dell'operazione. Fronte uscite, invece, saluta Lorenzo Dickmann. Il difensore classe 1996 era fuori dal progetto e attendeva solo di trovare una nuova collocazione. Sua prossima destinazione pare sia il Brescia, club con il quale sta sostenendo le visite mediche.