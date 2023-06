Spal, ipotesi Filippo Fusco nuovo d.s

La Spal probabilmente affiderà l’incarico di direttore sportivo a Filippo Fusco. Il dirigente ha lavorato alla Juventus e dal gennaio del 2019 al luglio del 2020 ha ricoperto il ruolo di 2nd Teams Area Manager con particolare attenzione alla formazione Under 23 bianconera. In precedenza il dirigente aveva lavorato anche al Bologna e al Verona, ma nel ruolo di direttore sportivo. Di recente ha lavorato in Spagna al San Fernando, squadra di Segunda Division dove ha ricoperto l'incarico di direttore sportivo. Adesso una nuova avventura a Ferrara con il presidente Joe Tacopina che ha scommesso su di lui.