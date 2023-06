Spal, Fusco: “L’obiettivo è il ritorno in B direttamente o attraverso i playoff”

Dopo la firma sul contratto fino al 2025, il direttore dell’area tecnica della Spal Filippo Fusco è intervenuto in sala stampa allo stadio Mazza svelando le sue strategie. "Ho accettato con entusiasmo questo incarico a Ferrara e spero di poter dare il massimo per aiutare la Spal. L'obiettivo che ci siamo dati con la società è il più alto ovvero di vincere il campionato direttamente o attraverso i playoff. Nei prossimi giorni ufficializzeremo il nuovo allenatore che dovrà avere il nostro stesso coraggio. C'è unità di intenti con la società e faremo di tutto per dare soddisfazioni ai tifosi".