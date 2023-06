Spal, in attesa di Tacopina spunta Zanetti per il club

La stagione disastrosa della Spal è finita con l'amara retrocessone in Serie C. Ma non è tutto. I tifosi attendono di conoscere il futuro del club visto che il presidente Joe Tacopina non ha ancora fatto sapere se proseguire l'avventura a Ferrara o abbandonare il progetto. Intanto in città si parla di un interessamento di Massimo Zanetti il noto imprenditore a capo dell'impero Segafredo. Quest'ultimo ha già avuto qualche esperienza in ambito calcistico ed è ben inserito negli scenari di altri sport, come la pallacanestro con il Virtus Segafredo Bologna. Massimo Zanetti, alcuni mesi fa mostrò un timido interesse per la Sampdoria che non portò a nulla di concreto. Al momento per la Spal si tratterebbe solo di un'ipotesi e non una certezza. Ma le voci girano in città e si fanno sempre più insistenti. Per il momento Tacopina non ha messo in vendita il club quindi tutto resta in stand-by.