Spal, interesse per un centrocampista della Lazio

Ancora attivi sul mercato. La Spalè interessata a Marco Bertini, centrocampista della Lazio che milita ora nella formazione Primavera. Il classe 2002 è stato messo sul mercato alla ricerca di un prestito, magari in Serie C, che gli permetta di giocare e sperimentare le varie categorie. In quest'ottica si è inserita la Spal che dovrà affrontare la forte concorrenza del Perugia. I biancorossi hanno sondato il terreno da diversi giorni ormai e appaiono ben avviati con la trattativa, ma chissà. Presto ne sapremo di più.