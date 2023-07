Spal, le nuove divise home e away dei biancazzurri

Sul petto a destra e in navy il Macron Hero, a sinistra lo stemma del club riprodotto su patch in alta definizione.

A caratterizzare tutta la parte anteriore e le maniche è la grafica embossata all over costituita da figure geometriche dinamiche che creano un effetto optical e tridimensionale.

Il backneck è personalizzato come nella versione casalinga e anche in questo caso è presente il tape personalizzato con la scritta SOCIETÀ POLISPORTIVA ARS ET LABOR così come la scritta S.P.A.L. FERRARA ricamata in bianco nel retrocollo esterno.