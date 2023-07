Spal, Meccariello blindato non va al Benevento

La Spal blinda il difensore Biagio Meccariello che ha un contratto valido fino al 2024 ma che è stato richiesto dal Catania un mese fa e dal Benevento che ci sta provando insistentemente. Come riporta oggi Il Mattino, il club ferrarese ha ribadito in maniera ferma al procuratore del giocatore, Emanuele Chiaretti, che il ragazzo non si muove da Ferrara. "Se da un lato è evidente che si tratti di una strategia per cercare di indurre i giallorossi a corrispondere un indennizzo, dall’altra potrebbe anche essere che il nuovo allenatore Di Carlo abbia chiesto al diesse Fusco di non mandarlo via. La sensazione -riporta il quotidiano campano -è che sarà una guerra di nervi. Il ds Marcello Carli non ne vuol sapere di sborsare un solo euro per un calciatore di 31 anni reduce da una retrocessione in C, così come Filippo Fusco non ha intenzione di farlo andare gratis".