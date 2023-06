Dopo diverse interlocuzioni, il d.s. della Spal Righi e il d.t. Fusco hanno scelto l'allenatore per la Serie C. A guidare la squadra estense nella terza divisione professionistica sarà Domenico Di Carlo ex del Pordenone. L’accordo è stato raggiunto e si parla di un biennale. Cadute via via le altre candidature di Francesco Baldini, Attilio Tesser e Giovanni Ferraro.