Spal, per l’attacco si pensa al giovane Vergani ma c’è concorrenza

È Edoardo Vergani l'obiettivo in attacco della Spal, ma prima c'è da valutare la concorrenza del Cittadella

Il calciomercato volge al termine e serve velocizzare le trattative. Lo fa la Spal, che è ancora alla ricerca di un rinforzo in attacco anche giovane e di prospettiva. Profilo che gli estensi pare abbiano trovato in Edoardo Vergani, punta centrale classe 2001 cresciuto nel vivaio dell'Inter e dopo una serie di prestiti è approdato al Pescara. C'è interesse per il 21enne con l'operazione che si potrebbe chiudere sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Ma ancora le operazioni sono premature. C'è la concorrenza del Cittadella, che mai ha nascosto l'interesse nei riguardi del giovane talento.