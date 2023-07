Spal, risoluzione con il d.g. Gazzoli. Arriva da Trento Di Taranto

“Voglio personalmente ringraziare Andrea per il lavoro svolto nei suoi anni in biancazzurro. - ha dichiarato il presidente Joe Tacopina - Sei anni sono tanti, sotto la sua guida il club è cresciuto ottenendo traguardi importanti ed io in queste ultime due stagioni ho avuto modo di verificarne personalmente la sua professionalità, preparazione e competenza. Per Andrea è arrivato il momento di iniziare una nuova esperienza professionale come è normale che sia quando si chiude un ciclo. Non posso far altro che augurargli i migliori successi personali e professionali con la consapevolezza che Ferrara sarà sempre casa sua.”