Spal, scoppia la contestazione: “Ecco cosa ci hanno detto i giocatori”

Al ritorno dalla Toscana la squadra è stata pesantemente contestata. Come si legge sui canali social della tifoseria organizzata, una nutrita rappresentanza della Curva Ovest, il cuore pulsante del popolo biancazzurro, ha atteso la squadra in piena notte al centro sportivo. Il confronto, però, non c’è stato.

"I giocatori hanno avuto ancora meno palle di quelle che hanno messo in campo ad Arezzo” si legge nel comunicato, che prosegue con un virgolettato attribuito agli stessi giocatori: “Con i soliti sguardi persi e assenti che hanno quando escono dagli spogliatoi, non sono riusciti a fornire nessuna giustificazione, se non che 'siamo scarsi'".

Chissà cosa penserà di questa ipotetica affermazione il presidente Joe Tacopina e il ds Filippo Fusco, che in estate non hanno lesinato sforzi per allestire un organico in grado di lottare per l’immediato ritorno in Serie B.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo del calcio senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Itasportpress per scoprire tutte le news di giornata.