Spal, stretta per Dalmonte. Ad un passo anche un addio

Sprint dellaSpal in questi ultimi giorni di mercato. I dirigenti estensi trattano un acquisto ed una cessione. In entrata i biancazzurri lavorano sul trasferimento di Nicola Dalmonte, esterno che il Vicenza sta provando in ogni modo a piazzare sul mercato. Nelle ultime ore c'è stata l'accelerata finale per chiudere il trasferimento ma la concorrenza del Perugia rallenta le trattative, tralasciando anche le volontà del calciatore che preferirebbe la destinazione Feralpisalò. In ogni caso pare sia solo questione di ore prima di conoscere il futuro del classe '97, che sia a Ferrara o altrove. Passando al mercato in uscita, invece, Raffaele Celia è ad un passo dall'addio. La sua prossima destinazione potrebbe essere in Serie B, alla Cremonese. Anche in questo caso si attendono novità ma le operazioni non andranno per le lunghe.